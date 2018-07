Incidente sull'A2, tra Eboli e Campagna: due feriti lievi

Brutto incidente tra Eboli e Campagna, sull'A2, in direzione Sud. Una Smart, per cause da accertare, si è improvvisamente ribaltata, uscendo fuori dalla carreggiata. Due le persone rimaste ferite lievemente.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del Vo.P.I. allertati dal Saut di Campagna che hanno soccorso i malcapitati, i quali, tuttavia, avevano solo varie escoriazioni.

