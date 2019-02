Incidente tra Capaccio ed Eboli: camion contro auto, 2 feriti

Dramma sfiorato, stanmattina, sulla SS18, in località Ponte Barizzo, al confine tra Capaccio ed Eboli. Un camion con gru, per cause da accertare, si è scontrato con una Mercedes.

I soccorsi

L'autista del mezzo pesante, un 30enne di Capaccio Paestum, è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo: sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli che lo hanno liberato e i sanitari dell'Humanitas per soccorrere i due i feriti, trasportati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i due conducenti.



