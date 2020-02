Grave incidente tra Capaccio ed Eboli: un ferito in ospedale

Brutto incidente, in questo pomeriggio, in località Ponte Barizzo, tra Capaccio Paestum ed Eboli. Poco dopo il ponte sul fiume Sele, per cause da accertare, un'auto si è scontrata con un tir, per poi tamponare un'altra vettura e finire contro un camion in corsa: ferito, il 40enne alla guida.

L'intervento

Sul posto i vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere della vettura il malcapitato, per poi affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale, per le cure del caso. Danni ingenti ai mezzi coinvolti. Indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.