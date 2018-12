Eboli, cilindro precipita dal solaio: operaio in ospedale

Dramma sfiorato in un'azienda situata nella zona industriale di Eboli, dove, due giorni fa, un operaio di 48 anni è stato colpito da un cilindro precipitato da un solaio.

La dinamica

L’uomo - riporta La Città - mentre stava lavorando è riuscito a scansarlo giusto in tempo, allertato dalle urla dei colleghi. Fortunatamente ha riportato solo una lesione, seppur molto dolorosa, alla spalla. Gli altri dipendenti lo hanno trasportato subito al pronto soccorso dell’ospedale, dove i medici lo hanno preso in curo per gli accertamenti di rito. Ora sta bene. E presto tornerà a lavorare.