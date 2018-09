Educazione alla Cittadinanza, gazebo dei Gd con Piero De Luca

Questa mattina in Piazza Caduti di Brescia, a Pastena, il deputato del Pd Piero De Luca è andato a trovare i ragazzi del movimento giovanile del partito sotto un gazebo allestito per raccogliere le firme per l'Educazione alla Cittadinanza come materia autonoma nelle scuole.

La polemica

Il segretario dei Giovani Democratici Marco Mazzeo va all’attacco: “Rocco Casalino è pronto a far scattare una megavendetta contro il ministero dell’Economia. Matteo Salvini è indagato per sequestro di persone. Il reddito di cittadinanza ancora non è stato fatto. La Lega è stata condannata a restituire 49 milioni di euro. Luigi Di Maio è convinto che Matera si trovi in Puglia. Toninelli afferma che il ponte Morandi dovrà essere un luogo per giocare. Noi del Partito Democratico, invece, siamo nelle piazze tra la gente in carne ed ossa. Andiamo avanti”.