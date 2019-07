Lutto a Mercato San Severino: il giovane Enzo muore in un incidente in Abruzzo

Tragedia a Castel di Sangro: ha perso la vita Enzo Casaburi di Mercato San Severino, 23enne deceduto la notte scorsa in un incidente stradale sulla SS 652. La giovane guardia giurata dell’IVRI, in servizio a Campobasso, stava effettuando il turno di vigilanza presso diverse attività fra Molise ed Abruzzo e si trovava a bordo della Citroen C3 aziendale. Per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo della guida, finendo contro il guardrail sul lato opposto della carreggiata. Fatale lo schianto: il giovane è morto sul colpo. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i carabinieri e i vigili del fuoco: purtroppo, è risultato vano ogni tentativo di salvarlo.

Originario della provincia di Salerno aveva iniziato a lavorare a Campobasso lo scorso mese di aprile. Struggente, il messaggio divulgato su Facebook dal gruppo Misericordia San Giuseppe Moscati di Mercato San Severino di cui Casaburi faceva parte:

Caro Enzo qualche anno fa sei entrato a far parte della nostra grande famiglia e sei sempre stato un ragazzo disponibile, generoso, sorridente e gioioso, oggi salutarti è un po’ difficile, in circostanze come queste risulta complicato comprendere la vita, ma questa famiglia ti ricorderà e ti porterà sempre nel cuore con la certezza che qui resterà vivo il ricordo della tua opera, dell’amore che hai donato, della bontà e delicatezza del tuo cuore Questa sera ci ritroviamo in Chiesa a sant’Eustachio alle ore 20.30 per recitare,con l’aiuto di Don Marco, il Rosario e alle 21 celebriamo la Santa Messa per affidare Enzo al Risorto, a Colui che morendo ha distrutto la morte.

