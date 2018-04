Eboli, evita l'incidente e si schianta contro il guardrail: ferito centauro

Avrebbe evitato l’impatto con un’auto pirata che stava per investirlo, ma sarebbe caduto, ferendosi: il centauro, quindi, si sarebbe rialzato tra l’indifferenza degli automobilisti presenti, dirigendosi verso l’ospedale. E’ quanto accaduto domenica pomeriggio in località di Serracapilli ad Eboli, come racconta La Città.

Il fatto

Un ragazzo di 37 anni, a bordo della sua moto, per evitare l’impatto con un’auto che marciava in senso opposto e che aveva invaso la sua corsia, nel disperato tentativo di evitare lo scontro frontale, avrebbe sterzato schiantandosi contro il guardrail. Ferito, il centauro avrebbe ripercorso la strada che lo aveva condotto fino a lì: a prestargli aiuto, solo due anziani coniugi che hanno fatto salire il centauro a bordo della loro auto, per accompagnarlo in ospedale.