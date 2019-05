Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: un ferito, traffico in tilt

Incidente stradale e traffico in tilt sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. E' accaduto nella tarda serata di ieri. L'incidente si sarebbe verificato a causa di un sorpasso azzardato. L'auto si è ribaltata. La persona ferita è stata trasportata al Ruggi.

La dinamica

La causa dell’incidente sarebbe riconducibile ad un sorpasso azzardato - scrive zerottonove - compiuto dal conducente alla guida di una Jeep Renegade. Quest’ultimo, rientrando dal sorpasso, non è riuscito ad evitare una vettura presente per alcuni lavori in corso sulla carreggiata. L'impatto ha fatto ribaltare la Jeep.

I soccorsi

Gli operatori sanitari de La Solidarietà di Fisciano sono prontamente giunti sul posto. L'uomo, che lamentava un forte dolore alla spalla, è stato trasportato all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per ulteriori controlli.