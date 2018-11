Incidente a Fisciano, vicino alla Esso: ferito un giovane automobilista

Brutto incidente, ieri sera, presso la stazione di rifornimento Esso di Fisciano. Un giovane alla guida di un'auto, come riporta Zerottonove, per cause da accertare, si è schiantato contro il muro situato di fronte alla stazione.

L'impatto

Violento l'impatto che ha causato una copiosa perdita di sangue dal naso al malcapitato: a seguito del sinistro, si è anche verificato un principio d’incendio. Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il ragazzo e i vigili del fuoco per domare le fiamme. Si indaga.