Incidente a Fisciano: auto sbanda e finisce contro il marciapiede

Brutto incidente a Fisciano, ieri sera. Come riporta Zerottonove, lungo la strada statale in direzione Baronissi, a pochi passi dal località Faraldo-Nocelleto, un’auto, per cause da accertare, ha perso il controllo ed ha urtato un marciapiede.

L'intervento

Il forte impatto ha causato danni al paraurti anteriore, ma fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Sul posto, i soccorsi e i carabinieri per i rilievi del caso.