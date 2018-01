Incidente a Fisciano, auto contro tir: tensione per due anziani

Brutto incidente a Fisciano, in via Giovanni Paolo II: come riporta Zerottonove, nel sinistro sono stati coinvolti due anziani a bordo di una Fiat Panda. Sembra che l'auto si sia scontrata con un tir che stava procedendo con una manovra in retromarcia, mentre usciva da una fabbrica.

La dinamica

L’auto sarebbe finita contro il posteriore del mezzo pesante: fortunatamente, solo tanto spavento e danni alla vettura, ma nessuna grave conseguenza per i due anziani. Sul posto, i sanitari del 118 e il vigili del fuoco.