Incidente a Fisciano tra tre veicoli: una giovane in ospedale

Brutto incidente a Fisciano: per cause da accertare, intorno alle 13, tre veicoli si sono violentemente scontrati, in via Giovanni Paolo II. Non risultano chiare, come riporta Zerottonove, le cause del sinistro.

I soccorsi

Immediato l’arrivo dei soccorsi: fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i coinvolti. Una giovane di 25 anni è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Curteri per i dovuti accertamenti. Si indaga.