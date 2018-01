Fisciano, tamponamento tra due bus: spavento tra i passeggeri

Incidente, nel primo pomeriggio di oggi, a Fisciano, all'altezza dello svincolo autostradale dell'università. Due bus, infatti, per cause da accertare, si sono scontrati: come mostra la foto di Gerardo Scafuro, uno dei due mezzi è rimasto danneggiato nella parte anteriore, per l'impatto.

I rilievi

Fortunatamente, solo tanto spavento tra i passeggeri, ma nessuna gravissima conseguenza. Tuttavia, è stato necessario il trasporto in ospedale per due persone a bordo, per lievi ferite. Accertamenti in corso.