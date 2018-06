Incidente tra Fisciano e Calvanico: si ribalta un'auto, donna ferita

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale tra Fisciano e Calvanico: come riporta Zerottonove, infatti, un’auto è improvvisamente ribaltata, per cause da accertare.

I soccorsi

Lievemente ferita, la donna a bordo della Fiat 500, in località Settefichi: sul posto, i soccorsi de La Solidarietà. Ad ogni modo, nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento.