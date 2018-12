Due incidenti nella stessa strada, a distanza di pochi giorni: i coinvolti sono cugini tra loro

Brutto incidente a Fisciano, ai confini con Montoro: oggi pomeriggio, infatti, per cause da accertare, tre automobili sono entrate in collisione. Probabilmente, a causare l'impatto, l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Due i feriti: sul posto, i soccorsi del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

Il caso

Nello stesso punto, sabato scorso, si erano scontrati un'auto ed un furgone: quattro, in quel caso, i feriti, precisamente padre e figlioletto a bordo della vettura, che sono stati trasportati all’ospedale “Ruggi” di Salerno e i passeggeri del furgone, condotti a loro volta al nosocomio. Caso ha voluto, tra l'altro, che due dei malcapitati coinvolti nei sinistri che si sono verificati a 4 giorni di distanza, siano cugini, ora ricoverati presso lo stesso ospedale di Salerno.