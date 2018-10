Incidente in Irpinia, scontro frontale tra auto e camion: ferita calciatrice granata

Grave incidente stradale, a Caposele, lungo la Fondo Valle del Sele, dove una Fiat 500 X, condotta da una 28enne di Rocca San Felice (Av) s è scontrata frontalmente con un autocarro guidato da un 60enne cilentano.

I soccorsi

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono giunti i sanitarie del 118, che hanno trasportato in eliambulanza la 28enne - che gioca nella squadra femminile di Calcio a 5 della Salernitana - all’ospedale Cardarelli di Napoli, dov’è ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Il camionista, sotto choc, è stato condotto all’ospedale di Oliveto Citra: le sue condizioni di salute sono buone. Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri.