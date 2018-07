Incidente in galleria, coppia irpina ricoverata ad Eboli: grave una donna

Sono tre i feriti scaturiti dall'incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 17.30, lungo la Strada Statale 691, Fondo Valle Sele, nel territorio del comune di Caposele.

La dinamica

Due le auto coinvolte che si sono scontrate in una galleria. Su una vettura viaggiava una coppia di Nusco, sull'altra un uomo di 51 anni. La donna, A. B., 74 anni, è in condizioni gravi ricoverata nel reparto di “Rianimazione”; il marito, invece, è ricoverato nel reparto di "Ortopedia" per via di alcune fratture. Il terzo ferito coinvolto nell'incidente non ha riportato gravi ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. L'incidente ha causato un rallentamento del traffico e lunghe code di veicoli.