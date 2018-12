Incidente sulla Fondo Valle Sele, scontro tra due auto: muore 37enne

Ancora un incidente mortale in provincia di Salerno. La scorsa notte, lungo la Strada Statale Fondo Valle Sele, che collega Contursi Terme con Oliveto Citra, una Fiat Panda guidata da un 37enne di Valva, Erminio Cerere, e una Citroen C3, con a bordo due donne provenienti da L’Aquila, si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. Il conducente di una delle vetture, molto probabilmente, ha perso il controllo del proprio veicolo a causa forse dell’alta velocità o di un improvviso malore.

I soccorsi

Ad avere la peggio è stato il 37enne che, purtroppo, è morto sul colpo, mentre le due donne sono state trasportate dalle ambulanze del 118 negli ospedali di Eboli e Oliveto Citra per ferite e contusioni. Le loro condizioni di salute non sono gravi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.