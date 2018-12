Incidente in Basilicata, morto fruttivendolo salernitano: grave il fratello

Tragedia, ieri pomeriggio, lungo la Strada Statale 598 Fondovalle Val d’Agri, nei pressi dello svincolo di Missanello (Potenza), dove un’automobile e un furgone si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è morto Nicola Ferraro (detto Nino), 61 anni, originario di Montesano sulla Marcellana, che era a bordo del furgone insieme al fratello Giovanni di 78 anni, il quale è rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale di Potenza dov’è tuttora ricoverato. I due, fruttivendoli, erano in viaggio per un carico di frutta. Ferito anche il conducente della vettura.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i tecnici dell’Anas e anche delle forze dell’ordine che, dopo gli accertamenti di rito, hanno riconsegnato la salma del 61enne ai familiari. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto tutto il piccolo paese di Montesano sulla Marcellana, dov’era molto conosciuto insieme al fratello. I funerali, molto probabilmente, saranno celebrati nella giornata di domani