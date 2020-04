Incidente con la moto a Forlì: morto giovane di Pontecagnano Faiano

Un ragazzo di 21 anni, Giovanni Iacuzzo, originario di Pontecagnano Faiano, è deceduto, ieri, a Forlì (dov’era residente) a causa di un incidente stradale.

La tragedia

L’incidente – riportano i colleghi di Forlitoday – si è verificato in viale Salinatore dove il giovane si è schiantato contro un palo della luce mentre viaggiava in sella ad uno scooter. L'allarme al 118 è giunto intorno alle 12.30. Sul posto i sanitari di "Romagna Soccorso" hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il giovane, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in condizioni disperate al nosocomio. Poco dopo il suo cuore si è spento per sempre. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sulla pagina Facebook della vittima.

