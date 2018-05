Brutto incidente, stamattina, a Fratte: per cause da accertare, un'auto si è schiantata contro alcune vetture in sosta, finendo poi in testa coda, tra via Gaeta e Piazza Coppola Onofrio.

Le conseguenze

Coinvolte numerose vetture. Pe il conducente dell’auto, tuttavia, solo lievi ferite. Indagini in corso.