Incidente a Fratte, 21enne in gravissime condizioni al Ruggi

Tutti a pregare per P.A., il 21enne salernitano che, domenica sera, mentre era a bordo del suo scooter è stato travolto, per cause da accertare, da un'auto in corsa, nei pressi dell’ingresso della tangenziale di Fratte.

Il sinistro

Immediati, sono stati i soccorsi dei sanitari del 118 per il ragazzo che ha riportato ferite gravissime alla testa, al fegato e al polmone. Al momento, è ricoverato al Ruggi in prognosi riservata. Fiato sospeso per lui.