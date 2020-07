Due incidenti in poche ore a Salerno, indagini in corso

Due incidenti nel giro di poche ore, domenica sera, a Salerno. Per iniziare, nei pressi delle “Cotoniere” di Fratte, un’auto si è ribaltata, per cause da accertare. Sul posto, i vigili del fuoco, la Protezione Civile, nonchè i sanitari e la polizia municipale per i rilievi del caso. Ferita una donna.

Il secondo incidente

In tarda serata, a Pastena, in via Trento, per motivi da verificare, si sono scontrati un'auto ed uno scooter: lievi ferite, per il giovane centauro, mentre diversi i danni alla vettura, per l'impatto. Sul posto, la Polizia Stradale che ha regolato il traffico e avviato le indagini per stabilire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

