Incidente a Fisciano, auto contro rotatoria: ferito il conducente

Paura, nel pomeriggio di mercoledì, nella frazione Faraldo-Nocelleto di Fisciano, dove - riporta Zerottonove - un’automobile ha urtato violentemente contro una rotatoria per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto è rimasto ferito il conducente. Sul posto sono arrivati i volontari de “Il Punto” di Baronissi, che hanno trasportato il malcapitato al pronto soccorso dell’ospedale “Curteri” di Mercato San Severino. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.