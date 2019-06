Minori, dimentica di azionare il freno a mano: auto sfonda un muro

Dramma sfiorato a Minori, dove un’auto ha sfondato il muro di protezione della strada interna che conduce al cimitero, restando in equilibrio quasi per miracolo. Come riporta Il Vescovado, stamattina, un residente di mezza età ha accompagnato l’anziana madre in visita al cimitero lasciando in sosta la propria auto, una Mercedes Classe A, in salita. L’uomo avrebbe dimenticato di azionare il freno di stazionamento dirigendosi verso il campo santo.

I soccorsi

Fortunatamente, in quel momento in strada non c'erano persone o auto: sul posto, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori che hanno tentato di rimorchiare il veicolo, ma senza successo. Necessario, dunque, l’ausilio del carro gru proveniente dal comando di Salerno, per la rimozione dell’auto.