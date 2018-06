Incidente a Fuorni, auto contro moto: ferito il centauro

Paura, questa mattina, in località Fuorni a Salerno, dove una moto si è scontrata contro un’automobile per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’incidente si è verificato nei pressi della Tangenziale. Ad avere la peggio è stato il centauro, che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” da un’ambulanza del 118. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.