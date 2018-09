Gara di velocità ad Eboli: i due amici imprudenti causano un incidente

Sabato pomeriggio da dimenticare, ad Eboli: secondo quanto riporta Il Mattino, due automobilisti avrebbero iniziato a sfidarsi per le strade cittadine a colpi di acceleratore. Purtroppo il pericoloso gioco non poteva che causare problemi: i due partono per la fantomatica gara quando il semaforo di un incrocio è ancora rosso. Pochi attimi ed ecco l’impatto con una Fiat Multipla che sopraggiungeva dalla strada adiacente.

Sul posto, le ambulanze del 118 che hanno trasferito i pazienti in pronto soccorso: per loro, trauma cranico e lesioni agli arti superiori e inferiori. Indagini in corso.