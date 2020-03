Sassano a lutto: muore in un incidente in Germania un 60enne del posto

E' morto in un incidente, ieri, in Germania, Girolamo Inglese, 60enne originario di Sassano L’uomo era a bordo del suo camion quando, per cause da accertare, è rimasto coinvolto nel drammatico sinistro, nei pressi di Francoforte. Sul posto, i sanitari e le Forze dell’ordine per la ricostruzione del dramma.

Il lutto

Sassano a lutto, dunque, per la scomparsa dell'uomo, benvoluto e stimato da tutti. Tutti stretti attorno alla famiglia.