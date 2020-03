Incidente a Giffoni Sei Casali: auto si ribalta, un ferito

Brutto incidente, stasera, tra Giffoni Sei Casali e Salerno, in via Malche. Un'auto, per cause da accertare, è uscita fuori strada, ribaltandosi.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 per soccorrere il conducente e i carabinieri per i rilievi. Si indaga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.