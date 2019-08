Giffoni Valle Piana: si ribaltano con l'auto, tre ragazzi feriti

Incidente stradale, tanta paura ma nessun ferito grave a Giffoni Valle Piana.

I soccorsi

Nella tarda serata di ieri, venerdì 16 agosto, un'auto modello Peugeot, con a bordo tre ragazzi, si è ribaltata per cause da accertare. I ragazzi sono riusciti ad uscire dall'abitacolo della vettura. Nel frattempo è sopraggiunta un'ambulanza del Vopi per prestare i primi soccorsi. Uno dei giovani è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ha riportato escoriazioni.