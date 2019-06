Incidente tra auto e scooter a Giffoni Valle Piana: feriti gravemente due giovani

Brutto incidente a Giffoni Valle Piana: una moto e un’auto, in località San Giorgio, in via Andria, si sono scontrati, per cause da accertare.

I soccorsi

Purtroppo, la coppia a bordo del mezzo a due ruote è stata sbalzata con violenza sull’asfalto: sul posto i sanitari del 118, per trasportare i malcapitati in ospedale. I feriti sono in prognosi riservata. Indagano, intanto, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.