Incidente Agropoli: giovane investita da un'auto, si indaga

Brutto incidente, stamattina, ad Agropoli, in via Pio X. Un'auto, infatti, per cause da accertare, ha travolto una ragazza: la malcapitata avrebbe battutto la testa sul parabrezza.

I soccorsi

Sul posto, un’ambulanza del 118 che ha condotto la giovane presso l'ospedale San Luca di Vallo per le cure e gli accertamenti del caso. Si indaga, intanto, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.