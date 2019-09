Investita una giovane a Mercato San Severino: si indaga

E' stata investita ieri a Mercato San Severino, una ragazza, precisamente in via Ferrovia, in prossimità del Centro Commerciale Plaza. Come riporta Zerottonove, la giovane è stata trasportata al Pronto Soccorso di Curteri dai sanitari del 118.

I soccorsi

Sul posto, anche la Polizia Municipale per i rilievi: accertamenti in corso per verificare la dinamica e le cause del fatto.