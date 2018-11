Incidente a Giovi: due feriti, accertamenti in corso

Brutto incidente, oggi, a Giovi, in località Casa di Giacomo: due le auto coinvolte nel sinistro, avvenuto per cause da accertare.

I feriti

Sul posto, i sanitari del Vopi che hanno soccorso i due i feriti: uno dei malcapitati ha subito un trauma cervicale e alla spalla destra, a causa del forte impatto.

Gli accertamenti

Sul luogo, anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso: si indaga.