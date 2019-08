Incidente a Giovi: in pericolo di vita Scannapieco e la 43enne, le condizioni dei feriti

Nessun miglioramento, per i 4 feriti finiti in codice rosso, ieri pomeriggio, presso il Ruggi di Salerno, a seguito del tremendo sinistro che si è verificato a Giovi Montena. I medici dell'Asl Bruno Scannapieco e Maria Russo, marito e moglie, erano a bordo della loro Mercedes, insieme alla figlia 28enne e ad un'amica 43enne, quando, per cause da accertare, sono finiti giù per la scarpata facendo un volo di circa 30 metri.

Le ipotesi

Tra le ipotesi dell'incidente, un malore del conducente o un guasto ai freni. Sul posto, Humanitas, Croce Bianca, Croce Rossa e i Vigili del Fuoco che, grazie al supporto di un elicottero, hanno recuperato la figlia dei medici e l'altra donna in auto, sbalzate fuori dalla vettura durante il volo.

Le attuali condizioni

Al momento tutti e 4 feriti restano in prognosi riservata, ma, purtroppo, c'è stato un peggioramento della situazione per la 43enne e il dottor Scannapieco, entrambi in imminente pericolo di vita. Tutti con il fiato sospeso.