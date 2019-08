Incidente a Giovi: auto finisce in un precipizio, 4 feriti gravi. Medico dell'Asl in pericolo di vita

Dramma in località Vena dei Corvi, a Giovi Montena. Per cause da accertare, infatti, nel pomeriggio, un'auto, precisamente una Mercedes, è finita in un precipizio, facendo un volo di circa 30 metri ed impattando al suolo. Alla base dell'incidente, sembra, un malore del conducente che ha perso il controllo della guida.

I soccorsi

A bordo della vettura, marito e moglie, entrambi medici dell'Asl, con la figlia ed un'amica di quest'ultima: il conducente è stato condotto immediatamente in ospedale dai sanitari del'Humanitas, insieme alla moglie, entrambi in gravi condizioni. In particolare, l'uomo è in pericolo di vita, con fratture e trauma cranico. Mentre la figlia e la sua amica sono state recuperate solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco che si sono serviti del supporto di un elicottero al fine di individuarle, in quanto nel volo sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, secondo una prima ricostruzione. Una delle ragazze, nella caduta, sarebbe finita su un albero. Fiato sospeso per i 4 malcapitati.

