Guida contromano e provoca un incidente ad Eboli: denunciato romeno ubriaco

Momenti di tensione, ieri pomeriggio, ad Eboli, dove un romeno di 40 anni, ubriaco, guidava contromano lungo le strade del centro storico.

Il fatto

Durante il tragitto la sua auto (Audi) si è scontrata contro una Peugeot con a bordo quattro giovani ebolitani che sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. L’impatto, infatti, è stato violento. Ma fortunatamente i ragazzi non hanno riportato gravi lesioni. Sul posto sono giunti i vigili urbani che hanno identificato il cittadino romeno che è stato sottoposto all’esame etilico risultando avere un tasso alcolemico superiore a 2,5. Per questo gli è stata ritirata la patente, sequestrata l’auto e verbalizzata una multa di 6mila euro.