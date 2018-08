Drammatico incidente in autostrada, tra Salerno e Cava: 2 auto in fiamme

Attimi di forte spavento lungo l'autostrada Salerno-Napoli, all'altezza di Cava, dove, per cause da accertare, si sono scontrate due auto, andando in fiamme.

Il sinistro

Violento l'impatto, di cui ancora non si conosce l'esatta dinamica: nello scontro e nel successivo rogo, sono rimasti feriti entrambi gli automobilisti coinvolti. Sul posto, i sanitari della Croce Bianca che hanno condotto i malcapitati in ospedale e le forze dell'ordine per i rilievi. Accertamenti in corso.