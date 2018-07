Incidente stradale tra Agropoli e Capaccio: ferita una bimba, traffico in tilt

Ancora un incidente stradale tra Capaccio e Agropoli, stavolta con conseguenze per fortuna non tragiche. Dopo i soccorsi, purtroppo inutili, a Nicola Pacifico morto in località Vuccolo Maiorano, stamattina sulla Strada Statale 18, nei pressi dello svincolo per Spinazzo, numerose auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Feriti

A bordo di un'auto si trovava anche una bambina, rimasta ferita in maniera non grave. Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Azzurra, coordinata dalla centrale operativa del 118, seguita da pattuglie della Polstrada. Traffico in tilt.