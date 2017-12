L'auto di "Babbo Natale" coinvolta in un incidente: giovane ferito

Paura, la scorsa notte, nel centro di Polla, dove un’automobile (Fiat Punto), utilizzata da un giovane come slitta per consegnare i regali ai bambini, si è scontrata con altre due vetture. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, tra le quali proprio il ragazzo travestito da Babbo Natale. Fortunatamente le loro condizioni di salute non sono gravi.