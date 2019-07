Incidente a Mariconda: la foto circola sul web, ma è una fake news

E’ risultata essere una fake news la notizia, pubblicata su vari quotidiani online della provincia di Salerno, dell’incidente che si sarebbe verificato, sabato sera, nel quartiere Mariconda.

Il caso

Tutto nasce dalla fotografia di un’automobile schiantata contro una recinzione e sollevata da terra con l’indicazione “Mariconda” per far prendere un abbaglio ai lettori. In realtà - come accertato anche dalla nostra redazione - l’incidente si è verificato lo scorso 3 luglio nei pressi del lungomare Dante Alighieri di Trapani e non, dunque, nel quartiere della zona orientale di Salerno.