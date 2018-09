Incidente a Palma Campania, muore cuoco di 23 anni di Positano

Un cuoco di 23 anni, Alberto Carrella, è morto ieri in un incidente stradale verificatosi in via Tavernanova a Palma Campania. Il giovane lavorava presso il ristorante dell’Hotel Villa Franca a Positano.

La dinamica

La moto su cui viaggiava il giovane centauro si è schiantata, per motivi ancora da accertare, contro un'auto. A causa delle ferite riportate nell'impatto, per Alberto non c'è stato nulla da fare. Commoventi i tantissimi messaggi di amici, parenti e colleghi, con i quali la bacheca Facebook del giovane è stata letteralmente inondata nelle ultime ore. Un ragazzo d’oro, gran lavoratore, persona umile, buona e generosa, sempre allegro nonostante la vita lo avesse messo già a duro prova. Così viene descritto Alberto da chi lo conosceva meglio.

Struggente, poi, il ricordo del noto chef Antonio Nunziata: