Incidente stradale a Pavia, è deceduta l'anziana originaria di Eboli

E’ deceduta l’anziana, originaria di Eboli, rimasta coinvolta in un incidente stradale a Pavia. La donna, Gemma Del Canto, 74 anni, era alla guida con la nipotina, quando, a Gambolò, per cause da accertare, ha perso il controllo della vettura, finendo in un canale di scolo.

La tragedia

Subito dopo il sinistro, la 74enne è stata trasportata all’ospedale “San Matteo” dov’è deceduta nel reparto di Rianimazione. La nipotina, invece, non ha riportato gravi ferite ma resta ricoverata nel reparto di Chirurgia Pediatrica per accertamenti.