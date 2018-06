Incidente stradale ad Auletta: 25enne ferito, ricoverato a Polla

Un 25enne di Salvitelle è stato trasportato dal 118 all'ospedale Luigi Curto di Polla, in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio ad Auletta, lungo la ex Stradale Statale 19 ter. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto: una Hyundai e una Toyota. A bordo della Toyota c'era il 25 enne ferito in maniera non grave.