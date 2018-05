Incidente stradale a Casal Velino: due auto coinvolte, tre feriti

Tre persone ferite e due auto coinvolte. Questo il bilancio dell'incidente stradale, per fortuna senza tragiche conseguenze, che si è verificato oggi pomeriggio in Cilento. Si sono scontrate una Fiat Panda e una Fiat punto, all'altezza del bivio tra Acquavella e Casal Velino. L'impatto è stato violento, le persone sono state trasportate all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania ma non sono in pericolo di vita.