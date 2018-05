Prima la festa poi l'incidente stradale: due novantenni feriti

Prima la festa e poi l'incidente stradale: serata da incubo per due novantenni di Nocera Inferiore. In località Cicalesi, di ritorno da una piacevole serata in compagnia dei propri familiari, la coppia di anziani è stata coinvolta in un incidente stradale. I coniugi sono rimasti entrambi feriti. Immediatamente soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale Umberto I.