Incidente stradale a Pastena: due persone ferite

Incidente stradale a Pastena: due persone lievemente ferite, marito e moglie. E' accaduto all'incrocio tra via Vito Lembo e via Raffaele Mauri. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze dell'Humanitas. Le persone soccorse sono state trasportate in ospedale. In corso accertamenti per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.