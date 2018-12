Incidente nella Val d'Agri, Giovanni Ferraro muore durante i funerali del fratello

Nuova dramma, alla vigilia di Capodanno, per la famiglia Ferraro di Montesano sulla Marcellana. Dopo Nicola, infatti, oggi è deceduto suo fratello Giovanni. I due erano rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto, sabato scorso, la Strada Statale 598 Fondovalle Val d’Agri, nei pressi dello svincolo di Missanello (Potenza).

La tragedia

Nicola, di 61 anni, è morto sul colpo, mentre suo fratello Giovanni, 78 anni, era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove, oggi, è deceduto. Entrambi molto noti in paese, vendevano la frutta allo svincolo autostradale di Padula . La notizia della sua scomparsa è arrivata durante la celebrazione delle esequie di Nicola. La salma del 78enne resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che sta svolgendo tutti gli accertamenti per risalire alle responsabilità dell'incidente. L’uomo, vedovo da anni, lascia tre figli.