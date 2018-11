Incidente in via dei Greci: morto il giovane calciatore in sella allo scooter

Ha lottato fino all’ultimo respiro. Ma, purtroppo, non c’è l’ha fatta, il giovane calciatore della Asd Sanseverinese, Andrea Gismondi, di 17 anni, rimasto coinvolti in un incidente stradale verificatosi, lunedì 19 novembre, in via Dei Greci a Salerno. A comunicare la notizia del decesso è stata direttamente la sua squadra di calcio con un breve post pubblica sulla pagina ufficiale di Facebook. A lutto l’intera comunità di Mercato San Severino, dove il 17enne viveva con la sua famiglia.

La dinamica

Dopo il violento impatto tra il suo scooter e un’automobile, avvenuto nei pressi del centro commerciale “Le Cotoniere”, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dov’è stato sottoposto ad interventi chirurgici ed accertamenti. Ieri, però, le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da spingere finanche l’ufficio stampa della Salernitana a lanciare un appello alla cittadinanza per le donazioni di sangue in suo favore. Purtroppo, oggi, Andrea è volato in cielo facendo sprofondare in un immenso dolore famiglia, amici e quanti lo conoscevano.