Incidente a Roccapiemonte, scontro violento tra 3 auto

Paura, nella tarda serata di ieri, in via San Pasquale (località Codola) a Roccapiemonte, dove si è verificato un brutto incidente stradale.

La dinamica

Tre le automobili coinvolte: una Renault Clio, una Fiat Punto e una Mercedes che, in pochi secondi, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Fortunatamente nessuno, tra conducenti e passeggeri, ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i carabinieri di Castel San Giorgio per ricostruire la dinamica del sinistra ed accertarne le responsabilità.